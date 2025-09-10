Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Днес ще се изиграят и вторите два четвъртфинални сблъсъка от ЕвроБаскет 2025. В 17:00 часа наше време Финландия се изправя срещу Грузия в интригуващ двубой между два тима, които поднесоха големи изненади на осминафиналите.

Финландия, съдомакин на груповата фаза, сензационно изхвърли от турнира един от големите фаворити Сърбия (92:86), докато Грузия шокира Франция с 80:70.

Във втория полуфинал Германия излиза срещу Словения в 21:00 часа. Световните шампиони ще мерят сили с Лука Дончич и компания в обещаващ шоу сблъсък.

Германците бяха безапелационни в груповата фаза, а на осминафиналите, след страхотна последна четвърт, елиминираха Португалия с 85:58.

Лука Дончич пък изригна с 42 точки и 10 борби за победата на Словения над Италия с 84:77.

На полуфиналите място вече намериха Турция и Гърция, които елиминараха съответно Полша (91:77) и Литва (87:76).