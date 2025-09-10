Финландия се класира на исторически полуфинал на ЕвроБаскет

Отборът на Финландия се класира за първи път в своята история на полуфинал на Европейското първенство по баскетбол, след като се наложи с 93:79 над Грузия в първия четвъртфинален сблъсък от днешната програма на континенталния шампионат.
Финландците направиха своя удар още в първата четвъртина, в която те изградиха аванс от 13 точки преди да добавят още четири преди полувремето. В третата четвърт грузинците наваксаха осем пункта, за да съкратят пасива си на девет преди решителните десет минути. В тях финландците отново имаха предимство, за да оформят крайния си успех с аванс от 14 пункта.
Най-резултатен за отбора на Финландия със своите 19 точки беше Микаел Янтунен, който добави още пет борби и две асистенции. Звездата от НБА Лаури Марканен се отчете със 17 точки, шест борби и две асистенции за успеха на своята родина.
На полуфинала отборът на Финландия ще се изправи срещу победителя от двубоя между Германия и Словения, които се изправят един срещу друг по-късно тази вечер. В другия полуфинал ще се срещнат тимовете на Гърция и Турция, които вчера отставниха Литва и Полша в първите два четвъртфинални сблъсъка.
Снимки: Gettyimages