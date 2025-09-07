Фредерик Васьор: Люис Хамилтън се завърна

Шефът на Ферари Фредерик Васьор отличи пилотирането на Люис Хамилтън, който стартира 10-и на „Монца“ и се пребори за 6-ото място на финала.
„Целта ни днес беше да стигнем до подиума – заяви французинът. – Шарл направи силно състезание, много хубава битка в началото, но прегря гумите. Не бяхме толкова далеч от Макларън. Но Макс просто летеше.
Хамилтън: Днес наистина бях доволен от колата
„Люис се завърна. С наказанието той беше в средата на колоната, но направи много силна първа серия обиколки. Опитахме се да имаме предимство по отношение работата на гумите в края спрямо Ръсел, но и неговата деградация на гумите беше много ниска.
„Много добро състезание, много се радвам за Люис, защото през юли на него му беше много трудно и сега той се върна, отново има темпо.
Леклер каза къде Ферари може да спечели този сезон
„Хамилтън направи добър уикенд, в добро настроение е, има страхотен подход към работата и мисля, че това е добре за края на сезона.
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън
Снимки: Imago