  Фредерик Васьор: Люис Хамилтън се завърна

  7 сеп 2025 | 19:37
Шефът на Ферари Фредерик Васьор отличи пилотирането на Люис Хамилтън, който стартира 10-и на „Монца“ и се пребори за 6-ото място на финала.

„Целта ни днес беше да стигнем до подиума – заяви французинът. – Шарл направи силно състезание, много хубава битка в началото, но прегря гумите. Не бяхме толкова далеч от Макларън. Но Макс просто летеше.

„Люис се завърна. С наказанието той беше в средата на колоната, но направи много силна първа серия обиколки. Опитахме се да имаме предимство по отношение работата на гумите в края спрямо Ръсел, но и неговата деградация на гумите беше много ниска.

„Много добро състезание, много се радвам за Люис, защото през юли на него му беше много трудно и сега той се върна, отново има темпо.

„Хамилтън направи добър уикенд, в добро настроение е, има страхотен подход към работата и мисля, че това е добре за края на сезона.

Снимки: Imago

