Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

Тепчая Ун-Ну победи драматично Жулиен Леклер 4:3 и се класира за основната фаза на Откритото първенство на Северна Ирландия, което ще се проведе следващия месец в Waterfront Hall в Белфаст.

Тепчая Ун-Ну направи максимум в Саудитска Арабия

Тайландският състезател започва сезона силно, като вече достигна до осминафиналите в Ухан, а сега тесният успех над Леклер го прати сред последните 64 на още един ранкинг турнир. Серия от 85 точки му донесе аванс 3:1, но белгиецът се върна в мача и изравни на 3:3, като дори поведе с 59-0 в решителния фрейм. Въпреки това Ун-Ну изработи ключова серия от 71, за да поведе с 12 точки, а след това вкара розовата за победата.

Стан Муди постигна най-висока серия от 80 точки при категоричната си победа с 4:0 над Риан Евънс, докато най-добрият брейк на Дилън Емъри – 89, му помогна да надделее над Сю Съ с 4:3.

17-годишният китаец Лан Юхао елиминира Майкъл Холт с 4:2, записвайки серии от 115, 53, 80 и 50. Скот Доналдсън пък отбеляза впечатляващи 127 точки при успеха си с 4:2 над Антони Ковалски.

Квалификациите приключват днес, а основният турнир ще се проведе от 19 до 26 октомври.