Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

  • 7 сеп 2025 | 19:09
  • 285
  • 0
Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

Тепчая Ун-Ну победи драматично Жулиен Леклер 4:3 и се класира за основната фаза на Откритото първенство на Северна Ирландия, което ще се проведе следващия месец в Waterfront Hall в Белфаст.

Тепчая Ун-Ну направи максимум в Саудитска Арабия
Тепчая Ун-Ну направи максимум в Саудитска Арабия

Тайландският състезател започва сезона силно, като вече достигна до осминафиналите в Ухан, а сега тесният успех над Леклер го прати сред последните 64 на още един ранкинг турнир. Серия от 85 точки му донесе аванс 3:1, но белгиецът се върна в мача и изравни на 3:3, като дори поведе с 59-0 в решителния фрейм. Въпреки това Ун-Ну изработи ключова серия от 71, за да поведе с 12 точки, а след това вкара розовата за победата.

Стан Муди постигна най-висока серия от 80 точки при категоричната си победа с 4:0 над Риан Евънс, докато най-добрият брейк на Дилън Емъри – 89, му помогна да надделее над Сю Съ с 4:3.

17-годишният китаец Лан Юхао елиминира Майкъл Холт с 4:2, записвайки серии от 115, 53, 80 и 50. Скот Доналдсън пък отбеляза впечатляващи 127 точки при успеха си с 4:2 над Антони Ковалски.

Квалификациите приключват днес, а основният турнир ще се проведе от 19 до 26 октомври.

Следвай ни:

Още от Снукър

Евроспорт и HBO Max ще излъчват снукър още поне до 2031 година

Евроспорт и HBO Max ще излъчват снукър още поне до 2031 година

  • 4 сеп 2025 | 16:18
  • 783
  • 0
English Open е следващият голям турнир в календара

English Open е следващият голям турнир в календара

  • 4 сеп 2025 | 15:52
  • 1196
  • 0
Джон Хигинс не може да намери мотивация този сезон

Джон Хигинс не може да намери мотивация този сезон

  • 4 сеп 2025 | 11:27
  • 863
  • 0
Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

  • 3 сеп 2025 | 13:22
  • 3846
  • 1
Китайка отново спечели женския UK Championship

Китайка отново спечели женския UK Championship

  • 2 сеп 2025 | 16:32
  • 716
  • 0
Китаец реализира осмия максимум през сезона

Китаец реализира осмия максимум през сезона

  • 2 сеп 2025 | 15:57
  • 1478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129474
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 15067
  • 56
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10596
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 29054
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3457
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13300
  • 0