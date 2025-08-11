Тепчая Ун-Ну направи максимум в Саудитска Арабия

Тепчая Ун-Ну направи петия максимален брейк от 147 в кариерата си в първия си мач на Мастърса на Саудитска Арабия в Джеда, като така си осигури потенциален бонус от 50 000 паунда.

Ун-Ну стана 15-ият играч в историята на снукъра, който достига до постижението от пет официални максимални брейка. Тайландският състезател, един от най-бързите в тура, вкара 15 червени с черни и изчисти цветовете във втората партия от мача си с Джордан Браун, за да поведе с 2-0. №46 в света впоследствие спечели с 4-0, записвайки още брейкове от 68, 95 и 74 точки, за да си осигури среща с Джак Джоунс в 1/48-финалите в понеделник.

Ако този брейк не бъде изравнен на турнира, той ще получи 50 000 паунда. Ун-Ну е само на още един максимум от бонус от 147 000 паунда, който ще бъде присъден на всеки играч, направил два 147 брейка в рамките на четирите големи турнира този сезон. Това е 220-ият максимум в историята на снукъра и трети за сезона.

„Чувството е невероятно, много е трудно да направиш 147, особено когато има голяма парична награда – натискът е огромен“, каза Ун-Ну, който направи първия си максимум през 2016 г. „Преди съм изпускал последната черна (два пъти през сезон 2015/16) и това ми беше в главата, но си казах ‘опитай’ и този път черната беше доста лесна. Ако сега получа шанс за още един 147, ще го опитам – това е моят стил.“