Италия спечели и световната титла

Олимпийският шампион Италия спечели и световната титла на Мондиал 2025 за жени в Тайланд.

Момичетата на Хулио Веласко надделяха след страхотна драма над Турция с 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) в големия финал на шампионата на планетата, игран този следобед в пълната зала "Хуамарк" в Тайланд.

Така "Скуадра адзура" спечели едва втора световна титла след тази през далечната 2002-а година.

Италия продължи и невероятната си серия от поредни победи във всички турнири, като те вече наброяват 36.

Селекционерът Хулио Веласко пък за трети пъти направи Италия световен шампион след титлите с мъжете през 1990 и 1994 година.

От друга страна, въпреки загубата, Турция записа най-доброто си класиране на световно първенство, след като до сега най-доброто й постижение бе 6-о място през 2010-а година.

Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

По-рано днес Бразилия завоюва бронзовите медали също след невероятна драма срещу коравия тим на Япония с 3:2 гейма.

Най-полезна за Италия стана звездата Паола Егону с 22 точки (3 блока и 1 ас), а Мириам Сила добави още 19 точки (4 блока и 1 ас) за победата.

За Турция над всички бе Мелиса Варгас със страхотните 33 точки (1 блок и 4 аса). Еда Ердем реализира още 19 точки (3 блока и 1 ас), но и това не помогна за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com