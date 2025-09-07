Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0 с мнението на Владимир Манолков и Ангел Станков
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Италия спечели и световната титла

Италия спечели и световната титла

  • 7 сеп 2025 | 17:49
  • 759
  • 1

Олимпийският шампион Италия спечели и световната титла на Мондиал 2025 за жени в Тайланд.

Момичетата на Хулио Веласко надделяха след страхотна драма над Турция с 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) в големия финал на шампионата на планетата, игран този следобед в пълната зала "Хуамарк" в Тайланд.

Така "Скуадра адзура" спечели едва втора световна титла след тази през далечната 2002-а година.

Италия продължи и невероятната си серия от поредни победи във всички турнири, като те вече наброяват 36.

Селекционерът Хулио Веласко пък за трети пъти направи Италия световен шампион след титлите с мъжете през 1990 и 1994 година.

От друга страна, въпреки загубата, Турция записа най-доброто си класиране на световно първенство, след като до сега най-доброто й постижение бе 6-о място през 2010-а година.

Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония
Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

По-рано днес Бразилия завоюва бронзовите медали също след невероятна драма срещу коравия тим на Япония с 3:2 гейма.

Най-полезна за Италия стана звездата Паола Егону с 22 точки (3 блока и 1 ас), а Мириам Сила добави още 19 точки (4 блока и 1 ас) за победата.

За Турция над всички бе Мелиса Варгас със страхотните 33 точки (1 блок и 4 аса). Еда Ердем реализира още 19 точки (3 блока и 1 ас), но и това не помогна за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на “Фючърс”-а във Варшава

Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на “Фючърс”-а във Варшава

  • 7 сеп 2025 | 15:54
  • 667
  • 0
Любо Ганев: Жените започнаха много добре! Вече мислим за догодина

Любо Ганев: Жените започнаха много добре! Вече мислим за догодина

  • 7 сеп 2025 | 15:05
  • 668
  • 4
Любо Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават

Любо Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават

  • 7 сеп 2025 | 15:01
  • 626
  • 1
Волейболните национали пристигнаха в Хирошима за последните си контроли преди Световното

Волейболните национали пристигнаха в Хирошима за последните си контроли преди Световното

  • 7 сеп 2025 | 14:12
  • 1726
  • 2
Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

  • 7 сеп 2025 | 13:58
  • 2577
  • 0
Почетоха Венцислав Тодоров с мемориален турнир в Чупрене

Почетоха Венцислав Тодоров с мемориален турнир в Чупрене

  • 7 сеп 2025 | 12:28
  • 705
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 107220
  • 339
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 1425
  • 0
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 21622
  • 12
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 98
  • 0
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 18261
  • 9
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 11059
  • 0