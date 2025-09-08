Алесия Оро е MVP на световното първенство

Италианската националка Алесия Оро бе отличена за Най-полезен състезател (MVP) на световното първенство в Тайланд. Волейболистката, която играе на поста разпределител, получи и статуетката за най-добра сред плеймейкърите.
"Скуадра адзура", която триумфира с трофея на Мондиала, грабна още две индивидуални награди - за Най-добро либеро, и Най-добър център.
Италия спечели и световната титла
Две отличия спечелиха състезателките на Турция.
Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония
Една статуетка взе бронзовият медалист Бразилия. Една награда имаше и за четвъртия Япония.
Ето как изглежда Идеалният отбор:
MVP: Алесия Оро (Италия)
Най-добър разпределител - Алесия Оро
Най-добър диагонал - Мелиса Варгас (Турция)
Най-добри центрове - Анна Данези (Италия), Еда Ердем (Турция)
Най-добри посрещачи: Габи Гимараеш (Бразилия), Маю Ишикава (Япония)
Най-добро либеро: Моника Де Дженаро (Италия)