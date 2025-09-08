Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Алесия Оро е MVP на световното първенство

Алесия Оро е MVP на световното първенство

  • 8 сеп 2025 | 08:16
  • 551
  • 0

Италианската националка Алесия Оро бе отличена за Най-полезен състезател (MVP) на световното първенство в Тайланд. Волейболистката, която играе на поста разпределител, получи и статуетката за най-добра сред плеймейкърите.

"Скуадра адзура", която триумфира с трофея на Мондиала, грабна още две индивидуални награди - за Най-добро либеро, и Най-добър център.

Две отличия спечелиха състезателките на Турция.

Една статуетка взе бронзовият медалист Бразилия. Една награда имаше и за четвъртия Япония.

Ето как изглежда Идеалният отбор:

MVP: Алесия Оро (Италия)

Най-добър разпределител - Алесия Оро

Най-добър диагонал - Мелиса Варгас (Турция)

Най-добри центрове - Анна Данези (Италия), Еда Ердем (Турция)

Най-добри посрещачи: Габи Гимараеш (Бразилия), Маю Ишикава (Япония)

Най-добро либеро: Моника Де Дженаро (Италия)

