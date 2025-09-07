Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

Волейболистките от националния отбор на Бразилия спечели бронзовите медали на Световното първенство в Банкок (Тайланд).

В малкия финал “Селесао” се наложи изключително драматично над Япония с 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 19:16).

Първи съдия на двубоя бе Ивайло Иванов.

Бразилките се окичиха с бронз за втори път в историята - след 2014 година.

Във витрината си имат и 4 сребърни медала - от 1994, 2006, 2010 и 2022 г.

Японките пък така и нямат отличие от 15 години насам - през 2010 година завършват с бронза.

Волейболистките на Жозе Роберто Гимараеш прегазиха своите съпернички от Япония в първата част с 25:12.

Японките продължиха да правят непредизвикани грешки, а блокадата и началния удар на Бразилия донесе нов категоричен гейм за “Селесао” - 25:17.

Момичетата на Ферхат Акбай заиграха много силно в началото на третата част и поведоха убедително 13:9 и 20:15. Пайп на Мошино Сато донесе успеха на Япония в третата част с 25:19.

Бразилките започнаха по-добре в четвъртия гейм и бързо дръпнаха с 5 точки при 5:0 и 8:5. Ас на Цукаше Накагава и 9:10. Маг Ишикава изравни резултата при 11:11. Японките поведоха с 15:13. Зе Роберто взе прекъсване за Бразилия. Блокада на Габи Гимараеш срещу атака на Йокико Вада и равенство при 19:19. Ас за Япония на Мошино Сато и преднина от 3 точки при 22:19. Зе Роберто взе второто си прекъсване в четвъртата част. Габи Гимараеш намали до 21:22. Ферхат Акбай взе прекъсване за Япония. Атака на Йокико Вада по правата от зона 2 изведе азиатките до геймбол при 24:22. Юлия Бергсман атакува между двойната блокада за 23:24. При следващото разиграване първият съдия на двубоя Ивайло Иванов отсъди точка за “Селесао” след видеочек поискан от Бразилия - 24:24. Маю Ишикава изведе Япония до нов геймбол при 25:24. Пайк на Габи Гимараеш изравни отново резултата при 25:25. Нова атака на Габи Гимараеш изведе “Селесао” до мачбол при 26:25. Блокаут на Йошино Сато и ново равенство - 26:26. Нова атака по диагонала от зона 4 за Йошино Сато и азиатките стигнаха до 4 геймбол - 27:26. Поредна атака на Йошино Сато и Япония спечели четвъртата част с 29:27.

Юлия Бергман атакува технично и Бразилия поведе с 4:2 в тайбрека. Блокада на Роберта Ратцке и 5:2 за “Селесао”. Фархат Акбаш взе прекъсване за Япония. Атака на Маю Ишикава намали разликата до 4:5. Блокада спря атака на Росамария Монтибелар и равенство при 8:8. Капитанът на Япония Мая Ишикава атакува успешно и 13:12. Габи Гимараеш атакува по диагонала от зона 4 за равенство - 13:13. Блокаут на Йошино Сато и азиатките стигнаха до мачбол при 14:13. Остра атака на Габи Гимараеш възстанови равенството при 14:14. Йошино Сато атакува по правата от зона 4 и мачбол №2 за азиатките - 15:14. Зе Роберто взе прекъсване за Бразилия. Пайп на Габи Гимараеш - 15:15. Юлия Бергман атакува по блокадата от зона 4 и “Селесао” стигна до мачбол. Ферхат Акбаш взе прекъсване за Турция. Пайп на Габи Гимараеш и бразилките отново стигнаха до мачбол при 17:16. Двойна блокада спря атака на Маю Ишикава и Бразилия спечели тайбрека с 18:16 и мача с 3:2 гейма.

Финал за 3/4-то място на Мондиал 2025:

ЯПОНИЯ - БРАЗИЛИЯ 2:2 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18)

ЯПОНИЯ: Нанами Секи, Маю Ишикава, Йокико Уада, Харийо Шимамура, Йошино Сато, Аири Миябе - Манами Кожима-либеро (Цукаса Накагава, Нишика Ямада, Аяки Араки, Акимото 1)

Старши треньор: ФЕРХАТ АКБАШ

БРАЗИЛИЯ: Роберта Ратцке, Росамария Минтибелар, Габи Гимараеш, Юлия Бергман, Диана Дуарте, Жулия Кудиес - Марсел да Силва - либеро (Маркис Карнейро, Елен Ноенген, Киси Нашименто)

Старши треньор: ЖОЗЕ “ЗЕ” РОБЕРТО ГИМАРАЕШ.

JUST IN: 🇧🇷 Brazil clinches the bronze medal at the 2025 FIVB World Championship after an epic five-set battle against 🇯🇵 Japan: 25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16.#VolleyballWorldChampionship #WWCH #volleyball #Thailand2025 pic.twitter.com/kEvdAMJ06u — Volleytrails (@volleytrails) September 7, 2025