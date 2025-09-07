Популярни
  Португалия
  2. Португалия
  Мартинес: Голът на Кристиано в 21-вата минута бе предначертан заради Жота

  • 7 сеп 2025 | 16:09
  • 229
  • 0
Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес не се съмнява, че голът на Кристиано Роналдо в 21-ата минута при победата с 5:0 срещу Армения в Ереван в двубой от световните квалификации е бил предначертан да се случи.

Португалският нападател Диого Жота, който загина в автомобилна катастрофа заедно с брат си преди два месеца, носеше номер 21 на фланелката си в държавния състав.

"Диого Жота е с нас. Голът в 21-ата минута беше нещо специално. Продължаваме пътя си", коментира Мартинес пред телевизия RTP.

"Духът на Диого е с нас, сигналът е силен. Усещахме Диого Жота с нас от първия ден на тренировъчния лагер - неговата сила и мотивация", добави селекционерът пред Canal 1.

40-годишният Кристиано влетя ударно и в тези квалификации на Португалия

40-годишният Кристиано Роналдо посочи към небето след гола, който реализира. Суперзвездата достигна рекордните 140 гола за националния отбор, след като отбеляза второто си попадение във вратата на Армения в 46-ата минута.

Това беше първият мач на Португалия след смъртта на Жота, а също и първата среща на тима, откакто инцидент с фуникуляр в Лисабон отне живота на 16 души.

Снимки: Imago

