ТВ коментатори на US Open са били помолени да не показват негативни реакции към президента Доналд Тръмп

  • 7 сеп 2025 | 12:57
  • 253
  • 0

Телевизионните коментатори на Откритото първенство на САЩ по тенис са били помолени да не показват негативни реакции към президента на Съединените щати Доналд Тръмп по време на финала при мъжете по-късно днес.

Очаква се Тръмп да присъства в Ню Йорк на сблъсъка за трофея между Яник Синер и Карлос Алкарас, като мерките за сигурност във "Флашинг Медоус" са засилени в подготовка за посещението.

Доналд Тръмп беше редовен посетител на Откритото първенство на САЩ, но не е присъствал на турнира от 2015-а, година преди да бъде избран за президент за първи път, когато беше освиркан от зрители.

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Имейл до телевизионните коментатори, видян от информационната агенция PA, разкрива, че 79-годишният Тръмп ще бъде показан на екрана по време на изпълнението на националния химн преди двубоя.

В съобщението се добавя: "Молим всички телевизионни коментатори да се въздържат от показване на каквито и да е смущения или реакции в отговор на присъствието на президента в каквото и да е качество."

Тръмп реши да гледа финала на US Open и това създаде главоболия на организаторите
Тръмп реши да гледа финала на US Open и това създаде главоболия на организаторите

Посещението на Тръмп заплашва да отвлече вниманието от Алкарас и Синер, които се срещат в трети пореден финал от Големия шлем.

Карлос Алкарас обаче смята, че е добре за тениса президентът на САЩ да присъства, казвайки: "Привилегия е турнирите да имат президент от всяка страна, само за да подкрепят турнира, да подкрепят тениса. Що се отнася до мен, играейки пред него, ще се опитам да не се концентрирам върху това. Мисля, че е чудесно за тениса, когато президентът дойде на финала."

