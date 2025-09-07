Популярни
Тръмп реши да гледа финала на US Open и това създаде главоболия на организаторите

  • 7 сеп 2025 | 07:03
Тръмп реши да гледа финала на US Open и това създаде главоболия на организаторите

В неделя, в 21:00 часа българско време (14:00 ч. в Ню Йорк), Карлос Алкарас и Яник Синер ще се борят за титлата от US Open, както и за първото място в световната ранглиста. Испанецът ще търси своя шести трофей от Големия шлем, докато Синер преследва пети.

Никой не иска да пропусне събитието, включително и президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се завърне на „Флашинг Медоус“ десет години по-късно, след като беше едно от популярните лица на трибуните в миналото. Той дори е имал наета ложа за дълго време.

Сега той се завръща. А това създаде трудности на организаторите, защото с него идва и цялото разгръщане на мерки за сигурност, които започват да се усещат ден по-рано. Те обаче ще бъдат засилени от събота вечер. Например, представителите на медиите ще трябва да напуснат пресцентъра най-късно в 23:00 часа. От този час до 7:00 часа сутринта в неделя влизането ще бъде забранено. Препоръчва се работната техника да бъде оставена в шкафчетата, „ако е възможно“. Има предупреждение за щателни проверки на раници и лични вещи, които ще включват и сканиране.

Очаква се, че може да има внезапни затваряния на определени зони в тенис центъра „Били Джийн Кинг“, както и че нормалното движение на хора в комплекса може да претърпи промени през деня без предварително уведомление.

Относно присъствието на Доналд Тръмп, Карлос Алкарас коментира: „За турнирите е привилегия президентът на всяка страна да подкрепя турнира, тениса и мача. Аз ще се опитам да се концентрирам върху моята игра и да не мисля за това. Не искам да се изнервям, не искам разсейвания.“

