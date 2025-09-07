Турция срещу Италия в исторически финал на Мондиал 2025

Европейските шампион Турция излиза срещу олимпийския първенец от Париж 2024 Италия в исторически финал днес на Световното първенство по волейбол за жени в Банкок (Тайланд).

Един срещу друг застават победителките от Лигата на нациите през 2025 година от Италия, които са водени от легендата Хулио Веласко и вече имат в актива си 35 поредни победи, и тимът на Турция, който не знае поражение на Мондиал 2025, водени от Даниеле Сантарели.

И Бразилия не успя да спре Италия! "Скуадра адзура" на финал срещу Турция на Мондиал 2025

Италия до сега само веднъж е станала световен шампион по волейбол за жени през 2002 година, когато “адзурите” водени от Марко Бонита стигнаха до титлата.

Легендата Хулио Веласко: Много, много съм щастлив! Тези момичета никога не се отказват

През 2018 година Италия загуби финала от Сърбия с 2:3.

Историческо! Турция обърна Япония и ще играе за титлата на Мондиал 2025

Турция прави забележително световно първенство и за първи път попада в зоната на медалите, след като до сега най-доброто постижение на отбора бе 6-о място на СП през 2010 година.

Наставникът на Турция Даниеле Сантарели на втора поредна световно първенство извежда вадения от него отбор до финала, след като през 2022 година стана световен шампион със Сърбия, с който победи на финала Бразилия с 3:0.

Сега 44-годишният специалист Даниеле Сантарели ще се изправи на финала срещу своята съпруга Моника Де Дженаро, която е либеро на “Скуадра адзура”.

“Стана така, както исках. Отдавна исках да играя финал срещу Дани, за да могат надите два отбора да се сражават за титлата. Щастлива съм”, каза Моника Де Дженаро.

Даниеле Сантарели също си призна, че е мечтал да изведе Турция на финала точно срещу Италия.

#Thailand2025: This is IT 🏆🌏🏐 The Final Day is here!



Two matches. One crown. One World Champion. ✨



🗓️ Match Schedule (GMT):



🇯🇵 Japan vs Brazil 🇧🇷 — Sep 7, 08:30 AM

🇮🇹 Italy vs Türkiye 🇹🇷 — Sep 7, 12:30 PM



📺 Watch them LIVE on VBTV: https://t.co/eNNv78ifzJ

🛍️ Grab your… pic.twitter.com/5iEOBHBqtf — Volleyball World (@volleyballworld) September 6, 2025

Финалът на Мондиал 2025 в Банкок е днес от 15:30 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.