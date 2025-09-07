Популярни
Турция срещу Италия в исторически финал на Мондиал 2025

  • 7 сеп 2025 | 11:55
  • 186
  • 0

Европейските шампион Турция излиза срещу олимпийския първенец от Париж 2024 Италия в исторически финал днес на Световното първенство по волейбол за жени в Банкок (Тайланд).

Един срещу друг застават победителките от Лигата на нациите през 2025 година от Италия, които са водени от легендата Хулио Веласко и вече имат в актива си 35 поредни победи, и тимът на Турция, който не знае поражение на Мондиал 2025, водени от Даниеле Сантарели.

Италия до сега само веднъж е станала световен шампион по волейбол за жени през 2002 година, когато “адзурите” водени от Марко Бонита стигнаха до титлата.

През 2018 година Италия загуби финала от Сърбия с 2:3.

Турция прави забележително световно първенство и за първи път попада в зоната на медалите, след като до сега най-доброто постижение на отбора бе 6-о място на СП през 2010 година.

Наставникът на Турция Даниеле Сантарели на втора поредна световно първенство извежда вадения от него отбор до финала, след като през 2022 година стана световен шампион със Сърбия, с който победи на финала Бразилия с 3:0.

Сега 44-годишният специалист Даниеле Сантарели ще се изправи на финала срещу своята съпруга Моника Де Дженаро, която е либеро на “Скуадра адзура”.

“Стана така, както исках. Отдавна исках да играя финал срещу Дани, за да могат надите два отбора да се сражават за титлата. Щастлива съм”, каза Моника Де Дженаро.

Даниеле Сантарели също си призна, че е мечтал да изведе Турция на финала точно срещу Италия.

Финалът на Мондиал 2025 в Банкок е днес от 15:30 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

