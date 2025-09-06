Популярни
И Бразилия не успя да спре Италия! "Скуадра адзура" на финал срещу Турция на Мондиал 2025

  • 6 сеп 2025 | 18:21
  • 963
  • 0
И Бразилия не успя да спре Италия! "Скуадра адзура" на финал срещу Турция на Мондиал 2025

Олимпийският шампион Италия продължи невероятната си серия от поредни победи, като тя вече наброява 35, след като успя да се класира за големия финал на Световното първенство за жени в Тайланд.

Момичетата на Хулио Веласко сътвориха страхотен обрат и надделяха много драматично над Бразилия с 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) във втория полуфинал на Мондиала, игран този следобед в пълната с близо 6000 зрители зала "Хуамарк" в Тайланд.

Така "Скуадра адзура" ще играе на финал на шампионат на планетата едва за 3-и път в историята си и първи след 2018-а година. Италия ще може да спечели едва втора световна титла след далечната вече 2002-а година.

Историческо! Турция обърна Япония и ще играе за титлата на Мондиал 2025
Историческо! Турция обърна Япония и ще играе за титлата на Мондиал 2025

В битката за титлата Италия ще излезе срещу европейския шампион Турция, за който това ще бъде исторически първи финал на световно първенство, след като по-рано днес надигра също много трудно коравия тим на Япония с 3:1 гейма в първата полуфинална среща. Финалът е утре (7 септември) от 15,30 часа българско време.

Преди това от 11,30 часа ще бъде спорът за бронзовите медали между Бразилия и Япония. "Селесао" направи стъпка назад след загубения финал на Мондиал 2022 и отново може да спечели бронза след 2014-а. Японките пък могат да завоюват бронзовите отличия за втори път след 15 години пауза.

Най-полезна за Италия стана Екатерина Антропова със страхотните 28 точки (6 блока! и 2 аса) за победата. Мириам Сила добави още 21 точки (2 блока) за успеха.

За бразилките Габи Гимараеш заби 29 точки (2 блока), а Росамария Монтибелер завърши с 20 точки (1 ас), но и това не помогна за победата.

ИТАЛИЯ - БРАЗИЛИЯ 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13)

ИТАЛИЯ: Алесиа Орро 3, Паола Егону 11, Мириам Сила 21, Стела Нервини 8, Анна Данези 5, Сара Фаар 8 - Моника Де Дженаро-либеро (Карлота Камби, Елеонора Ферзино, Екатерина Антропова 28, Гая Джованини 4)

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО

БРАЗИЛИЯ: Роберта Ратцке 2, Росамария Монтибелер 20, Габи Гимараеш 20, Жулия Бергман 8, Диана Дуарте 15, Жулия Кудиес 14 - Марсел да Силва-либеро (Макрис Карнейро, Киси Нашименто 5, Хелена Хьонген)

Старши треньор: ЗЕ РОБЕРТО ГИМАРАЕШ.

Снимки: en.volleyballworld.com

