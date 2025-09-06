Историческо! Турция обърна Япония и ще играе за титлата на Мондиал 2025

Европейските шампионки от Турция продължават да пишат история под ръководството на италианския си селекционер Даниеле Сантарели.

Волейболистките на Турция обърнаха Япония с 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) в първата полуфинална среща на Световното първенство в Банкок (Тайланд).

Kovboy Daniele Santarelli'nin Challenge ve final sevinci pic.twitter.com/Ief38FUvfr — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 6, 2025

Първи съдия на срещата бе Ивайло Иванов.

Първата част бе катастрофална за европейските шампионки, които бяха тотално разбити от силния начален удар на волейболистките на Япония, които са водени от турския специалист Ферхат Акбаш.

Даниеле Сантарели направи някои промени в състава си, които дадоха веднага резултат.

Турция спечели категорично втората част с 25:17 и третата с 25:18 след страхотна игра на Мелиса Варгас и Ебрар Каракурт.

Японките успяха да поведат с няколко точки в четвъртата част. Грешки в атака на Ебрар Каракурт и Япония стигна до геймбол при 24:22. Няколко отлични блокади на Ебрар Каракурт и Турция изравни резултата при 24:24. Европейските шампионки стигнаха до победата при втория си мачбол, след като Йокико Уада атакува в аут - 27:25.

Така Турция достигна до първи исторически финал на световно първенство.

Съперник за титлата на Турция ще бъде победителят от втората полуфинална среща днес Италия - Бразилия, който ще се играе по-късно днес.

Отборът на Япония, който игра първи полуфинал на Световно първенство от 15 години насам, ще спори за бронзовите отличия.

Мелиса Варгас заби 28 точки (1 ас, 1 блок) за успеха на Турция.

Капитанът Еда Ердем добави още 13 точки (2 аса).

Ебрар Каракурт също се отличи с 13 точки (2 блока).

Зехра Гюнеш записа 12 точки (2 аса, 3 блока)

Maç sonu 🇯🇵Yoshino Sato ve Nanemi Seki pic.twitter.com/u50JbvJcHk — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 6, 2025

Йокико Уада бе най-резултатна за Япония с 22 точки (2 аса, 1 блок).

Капитанът Маю Ишикава дабави 19 точки (2 аса).

ЯПОНИЯ - ТУРЦИЯ 1:3 (25:16, 17:25, 18:25, 25:27)

ЯПОНИЯ: Нанами Секи 1, Маю Ишикава 19, Йокико Уада 22, Шимамура 8, Йошино 9, Аири 5 -Кожима-либеро (Араки, Акимото 1, Ямада 1, Китамадо, Ивасава)

Старши треньор: ФЕРХАТ АКБАШ

ТУРЦИЯ: Джансу Йозбай 2, Мелиса Варгас 28, Ебрар Каракурт 13, Илкин Айдън 4, Еда Ердем 13, Зехра Гюнеш 12 - Гизем Йорге-либеро (Елиф Шахин, Япрак Еркек, Ханде Баладън 2)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ.

Filenin Sultanları galibiyet kutlamasıpic.twitter.com/757zl0k8R5 — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 6, 2025