Легендата Хулио Веласко: Много, много съм щастлив! Тези момичета никога не се отказват

След епична битка срещу Бразилия, която завърши с победа с 15:13 в тайбрека (3:2), легендата Хулио Веласко влезе в микс зоната с все още свежа емоция в очите си.

Италия достигна първия си финал на Световно първенство за жени под ръководството на Хулио Веласко, побеждавайки Бразилия с 3:2 в полуфинал №2.

И Бразилия не успя да спре Италия! "Скуадра адзура" на финал срещу Турция на Мондиал 2025

Но аржентинският треньор знае добре, че пътуването не е приключило.

„Беше много труден мач“, започна той.

„Бразилия игра изключителна защита, направиха невероятни игри дори на блокада. Но ключът беше, че никога не се отказахме. Никога. И точно това направи разликата.“

Веласко също така подчерта техническото управление на мача:

„Използвахме добре смените си, с двойната смяна на Гая и Стела (Джованини и Нервини, бел. ред.), но преди всичко запазихме борбения си дух до края. Това е наистина значима победа, не само защото ни отвежда на финала, но и защото е първият път, когато Италия побеждава Бразилия на Световно първенство.

“ Треньорът също така подчерта физическите предизвикателства, с които се сблъскаха:

„Сара Фаар беше контузена по време на загрявката, а Алесио Оро също имаше проблем с коляното. Въпреки това те се бориха изключително много.“

„Беше толкова сложен мач, че ще трябва да го гледам отново на видео, за да го анализирам наистина. Да спечелиш по този начин е невероятно, но това е и това, което характеризира този отбор: те никога не се отказват. Момичетата продължават да се борят до края.“

Невъзможно бе Хулио Веласко да не направи сравнение с друг велик момент в кариерата си:

„Много ми напомни за полуфинала на Световното първенство за мъже през 1990 г. в Рио срещу Бразилия, който също завърши 15:13 в тайбрека. Много, много съм щастлив.“

Срещу Турция, е заложено историческо постижение: Големият шлем - олимпийско злато, Волейболна лига на нациите и Световно първенство.

Но фокусът сега е върху управлението на енергията: „Истинското предизвикателство сега е да можем да си починем. Адреналинът е висок и трябва да се възстановим, да спим, да се пренастроим и да се подготвим за финала.“

След това последното сбогуване, с усмивката на някой, който току-що е написал още една незаличима страница в историята на италианския волейбол.

СНИМКИ: volleyballworld.com