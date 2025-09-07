Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

Бившият футболист на Левски Войн Войнов коментира пред "Тема Спорт" началото на сезона. Той посочи на какво се дължат успехите на "сините" и отличи работата на Хулио Веласкес.

Г-н Войнов, каква оценка поставяте на Левски за представянето в евротурнирите и Първа лига?

- Много висока, определено една от най-добрите за последните години. Все пак имаше осем мача в Европа, тимът дели първо място в елита. И оценката е такава не само заради резултатите, но и заради играта. Показателно е, че публиката се върна на стадиона. А без фенове не стават добри мачове, няма и силен тим. А този отбор на "сините" определено вдъхва оптимизъм. Колко и нескромно да звучи, тази година "сините" може да се борят за титлата.

Как Левски се промени толкова много, кое подобри?

- Според мен промяна има най-вече в главите на футболистите. Защото предишните години всички си казваха: "Е, Лудогорец ще е първи, ще се решават местата от второ нататък". Сега не е така. Футболистите мислят, както и треньорите и ръководството, че отборът може да постигне нещо повече. И това не е само на думи, а те го показват и на терена. Мачовете в Европа дадоха увереност, която се пренася на домашната сцена. За да си шампион, трябва да биеш задължително по-слабите. Срещу тях не бива да се разпиляват точки.

Тази година Лудогорец показва големи колебания...

- Така е, говорим чисто игрово. Този сезон имат спад в представянето, иначе в клуба проблеми нямат. Да, в отбора им личат единици, но липсва нещо.

А кое най-много ви изненада в Левски?

- Колективните действия. Има отбор, вижда се. А това показва, че се работи правилно. Затова и нещата се получават. Но не бих акцентирал само върху някой от футболистите. Защото това е колективен спорт. На мен най-много ми допада как тимът, когато загуби топката, всички се борят да си я върнат. Особено нападателите, от които започва това нещо. Това се тренира.

Не мислите ли, че огромен прогрес показва Гашпер Търдин, който от резерва стана твърд титуляр, както и че Майкон се превръща в лидер?

- Абсолютно съм съгласен с подобно мнение. Но не са само те двамата. Ядрото от миналото първенство продължава да държи ниво и да показва положителни неща. Важното е друго - този сезон пейката е доста по-различна. Вече всеки титуляр знае, че отвън наблюдават действията му под лупа и са готови веднага да го сменят, защото има и друг човек за позицията. Това е фундаментално. Има ли конкуренция, налице са и резултати.

Да, съставът изглежда сглобен, има дълбочина и футболисти за всички постове...

- Точно така. Коментирахме с колеги, че за първи път от доста време Левски ротира по 8-9 души наведнъж. Това е смела постъпка от страна на треньора Хулио Веласкес. Само мога да го поздравя за това нещо. Резултатите са важни, те дойдоха и с рокади. Защото знаете какво се случва при издънка... Умората да се играе в сгъстен цикъл бе преодоляна. Сега, като намалеят мачовете, уж става лесно, но пак ще е трудно, защото на някои игровите минути ще намалеят. А всеки иска да е титуляр. До момента всичките получиха уважение от наставника. И заради него те също играха смело.