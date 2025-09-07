Морбидели и Алдегер с наказания след спринта в Каталуния

Франко Морбидели и Фермин Алдегер бяха наказани от стюардите на MotoGP след края на вчерашния спринт на „Каталуния“ и ще трябва да преминат веднъж през дългата обиколка в хода на днешната Гран При на Каталуния. Санкциите и на двамата бяха наложени заради инцидентите с пилотите на Априлия, които те предизвикаха.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

Първо Морбидели събори световния шампион Хорхе Мартин в подхода за десетия завой в седмата обиколка при опита си да изпревари испанеца. Самият Мартин реагира със саркастични аплодисменти по адрес на Морбидели, който този сезон вече неколкократно е участвал в различни инциденти на пистата.

An unfortunate wipeout & a sarcastic applause from @88jorgemartin 💥😱👏



Franco Morbidelli will need to serve a LLP tomorrow for causing this crash ⚠️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/Pl8SBwwLMF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2025

Секунди след удара между Морбидели и Мартин и вторият пилот на Априлия – Марко Бедзеки беше отнесен от свой съперник. Това се случи в спирането за петия завой, когато Алдегер прекрали с агресията, изпусна предната гума на своя мотор и събори Бедзеки.

Bez's Sprint finished earlier than expected as @Aldeguer54 wiped the Italian out! 😲



The Spaniard will have to serve a LLP tomorrow due to this action ⚠️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/D7LsPdhlJC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2025

В секундите след този инцидент имаше леко притеснение за Априлия, тъй като Бедзеки се хвана за лявата си китка. За щастие обаче се оказа, че италианецът има само леки натъртвания без никакви по-сериозни наранявания.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages