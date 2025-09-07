Популярни
  Морбидели и Алдегер с наказания след спринта в Каталуния

  7 сеп 2025
Франко Морбидели и Фермин Алдегер бяха наказани от стюардите на MotoGP след края на вчерашния спринт на „Каталуния“ и ще трябва да преминат веднъж през дългата обиколка в хода на днешната Гран При на Каталуния. Санкциите и на двамата бяха наложени заради инцидентите с пилотите на Априлия, които те предизвикаха.

Първо Морбидели събори световния шампион Хорхе Мартин в подхода за десетия завой в седмата обиколка при опита си да изпревари испанеца. Самият Мартин реагира със саркастични аплодисменти по адрес на Морбидели, който този сезон вече неколкократно е участвал в различни инциденти на пистата.

Секунди след удара между Морбидели и Мартин и вторият пилот на Априлия – Марко Бедзеки беше отнесен от свой съперник. Това се случи в спирането за петия завой, когато Алдегер прекрали с агресията, изпусна предната гума на своя мотор и събори Бедзеки.

В секундите след този инцидент имаше леко притеснение за Априлия, тъй като Бедзеки се хвана за лявата си китка. За щастие обаче се оказа, че италианецът има само леки натъртвания без никакви по-сериозни наранявания.

