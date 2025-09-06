Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън: Много съм щастлив от прогреса на Ферари

Люис Хамилтън: Много съм щастлив от прогреса на Ферари

  • 6 сеп 2025 | 20:31
  • 902
  • 0

Люис Хамилтън заяви, че е много щастлив от прогреса, постигнат от Ферари след лятната пауза, след като се класира пети в квалификацията на „Монца“, но утре ще стартира 10-и заради наказанието от „Монца“.

„Много съм щастлив от прогреса, който сме постигнали – обясни британецът. – Специално що се отнася до мен, миналата седмица се представихме много солидно, тази седмица сме на една десета от челото. Продължаваме да работим, прогресът се вижда.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

„Страхотно е да си на „Монца“ като пилот на Ферари, не мога да намеря думи, за да го опиша. Феновете са прекрасни, навсякъде виждам червено, от сряда от срещата с феновете в Милано до излизането ни от бокса и спирането за първия завой.

„Не знам какво е възможно утре, но ще се опитам да се преборя да съм по-напред.“

Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам
Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам
 Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга
Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга
Снимки: Gettyimages

