Масова чистка в Хебър

Старши треньорът на Хебър Николай Митов предприе масова чистка в отбора след слабото начало на сезона във Втора лига. Той реши да освободи четирима основни играчи. Това са Станислав Работов, Петко Ганев, Димитър Законов и Георги Каракашев. Раздялата е по взаимно съгласие и е вследствие на неубедителните резултати на "зелените". Очакванията към тима бяха много по-високи в началото на сезона, но до момента пазарджиклии имат само една победа, 2 равенства и 2 загуби.

Работов бе основен футболист в елита с екипа на Крумовград, а Ганев бе сред играчите, които имаха важна роля за промоцията на Добруджа в елита, след като взе участие в някои ключови мачове през сезона. После те се озоваха в Хебър с надеждата да върнат тима бързо в елита. Каракашев също натрупа опит в Първа лига, докато Законов през миналия сезон изигра важна роля в оставането на Спортист Своге във Втора лига, пише football24.

Трима от тях вече са прекратили договорите си, като единствено Петко Ганев има да уточни някои неща с ръководството, но и той ще напусне през тази седмица. В събота за Хебър предстои гостуване на Спартак Плевен.