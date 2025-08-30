Митов: Всяка топка зад гърба ни е голово положение

Старши треньорът на Хебър Николай Митов не спести критики към своите футболисти след домакинската загуба от Локомотив (Горна Оряховица). "Гробарите" остават без победа в четвърти пореден мач, а наставникът е наясно, че пред него и отбора предстои много работа.

"Допуснахме много лесни голове, там имаме голям проблем. Всяка топка зад гърба ни е голово положение. Имаме работа във всяка една линия. Къщата се прави отдолу. Бяхме наясно, че ще бъде така, но чак така не. Работа и това е, няма какво да се оправдаваме.

Ние не сме изграден отбор. Един такъв гол ни разколебава веднага. Всички мачове са ни такива. Тази година ще е много трудна. Въобще не съм си правил илюзии, не съм от вчера във футбола. Не се оправдавам с никого. Ще излезем от тази ситуация, ще бъда безкомпромисен за някои работи.

Като си изградил отбор, тогава можеш да говориш за завръщане. Това, че аз съм дошъл в Хебър, не значи, че ще започнем да бием всички. Не съм магьосник. Ще следвам плана, който имам в главата.

Много са работите, които трябва да оправяме. Ще има промени", каза Митов.