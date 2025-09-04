Хебър се подсили с трима нови, единият идва под наем от Левски

Популярни
  4 сеп 2025
Участникът във Втора лига Хебър се подсили с трима нови футболисти. Това са полузащитникът Мартин Хайдаров, който се раздели с Янтра Габрово, за да може да облече екипа на тима от Пазарджик, Стефан Каменов от Монтана и централният бранител Виктор Любенов, който пристига под наем от Левски, съобщава football24.bg. Ясно е, че централният защитник няма да получава шансове на стадион "Георги Аспарухов", след привличането на национала на Северна Македония Никола Серафимов, като "сините" разполагат на тази позиция още с Кристиан Димитров и Кристиан Макун. В средата на отбраната може да бъде ползван и капитанът Цунами. Любенов е национал на България до 19 години.

Каменов е играл през цялата си кариера в Монтана и треньорът на Хебър Митов познава отлично качествата му от съвместния им престой, а Хайдаров подсили Янтра този сезон, но разтрогна след предложението на пазарджиклии. Той също е юноша на сините. През миналия сезон халфът бе част от Локомотив Пловдив.

Хебър освободи наскоро Петко Ганев, Станислав Работов, Георги Каракашев и Димитър Законов, след слабото начало на сезона във Втора лига.

