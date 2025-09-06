Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния

След своята 14-та победа в 15 спринта от началото на сезона в MotoGP Марк Маркес увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас на цели 187 точки преди утрешната Гран При на Каталуния.

Пилотът на Дукати оглавява подреждането с актив от 467 пункта, а втори зад него е брат му Алекс, който днес отпадна от първата позиция на „Каталуния“ и записа нула. Трети на цели 239 точки зад лидера се движи неговият съотборник Франческо Баная, който прави един кошмарен уикенд край Барселона и завърши едва 14-ти в спринтовото състезание на „Каталуния“.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния:

Марк Маркес – 467 точки Алекс Маркес – 280 Франческо Баная – 228 Марко Бедзеки – 197 Педро Акоста – 170 Фабио Ди Джанантонио – 161 Франко Морбидели – 161 Фермин Алдегер – 126 Фабио Куартараро – 118 Йоан Зарко – 117 Брад Биндър – 95 Лука Марини – 74 Раул Фернандес – 73 Маверик Винялес – 69 Енеа Бастианини – 68 Ай Огура – 59 Джак Милър – 52 Жоан Мир – 46 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 23 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Мигел Оливейра – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg