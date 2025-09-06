Популярни
България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния

  • 6 сеп 2025 | 16:42
  • 157
  • 0
След своята 14-та победа в 15 спринта от началото на сезона в MotoGP Марк Маркес увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас на цели 187 точки преди утрешната Гран При на Каталуния.

Пилотът на Дукати оглавява подреждането с актив от 467 пункта, а втори зад него е брат му Алекс, който днес отпадна от първата позиция на „Каталуния“ и записа нула. Трети на цели 239 точки зад лидера се движи неговият съотборник Франческо Баная, който прави един кошмарен уикенд край Барселона и завърши едва 14-ти в спринтовото състезание на „Каталуния“.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния:

  1. Марк Маркес – 467 точки

  2. Алекс Маркес – 280

  3. Франческо Баная – 228

  4. Марко Бедзеки – 197

  5. Педро Акоста – 170

  6. Фабио Ди Джанантонио – 161

  7. Франко Морбидели – 161

  8. Фермин Алдегер – 126

  9. Фабио Куартараро – 118

  10. Йоан Зарко – 117

  11. Брад Биндър – 95

  12. Лука Марини – 74

  13. Раул Фернандес – 73

  14. Маверик Винялес – 69

  15. Енеа Бастианини – 68

  16. Ай Огура – 59

  17. Джак Милър – 52

  18. Жоан Мир – 46

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 23

  21. Пол Еспаргаро – 16

  22. Такааки Накагами – 10

  23. Мигел Оливейра – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 6

  26. Сомкиат Чантра – 1

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Sportal.bg

