След своята 14-та победа в 15 спринта от началото на сезона в MotoGP Марк Маркес увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас на цели 187 точки преди утрешната Гран При на Каталуния.
Пилотът на Дукати оглавява подреждането с актив от 467 пункта, а втори зад него е брат му Алекс, който днес отпадна от първата позиция на „Каталуния“ и записа нула. Трети на цели 239 точки зад лидера се движи неговият съотборник Франческо Баная, който прави един кошмарен уикенд край Барселона и завърши едва 14-ти в спринтовото състезание на „Каталуния“.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Каталуния:
Марк Маркес – 467 точки
Алекс Маркес – 280
Франческо Баная – 228
Марко Бедзеки – 197
Педро Акоста – 170
Фабио Ди Джанантонио – 161
Франко Морбидели – 161
Фермин Алдегер – 126
Фабио Куартараро – 118
Йоан Зарко – 117
Брад Биндър – 95
Лука Марини – 74
Раул Фернандес – 73
Маверик Винялес – 69
Енеа Бастианини – 68
Ай Огура – 59
Джак Милър – 52
Жоан Мир – 46
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 23
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Мигел Оливейра – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 6
Сомкиат Чантра – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg