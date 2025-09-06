Популярни
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 5149
  • 5
Слушай на живо: Грузия - България

Техническият директор на БФС Кирил Котев даде мнението си пред репортерите на летище "Васил Левски". Бившият национал говори преди излитането на "лъвовете" за Тбилиси, където утре имаме световна квалификация.

"Наясно сме какъв мач ни очаква, надявам се да покажем доста по-добра игра, повече агресия. Малко време имаше за възстановяване, знаете срещу какъв отбор се изправихме. Ще ни е доста трудно, Грузия се разви доста, надявам се да вземем нещо. Агресия ни трябва, не е нормално цял мач да нямаме картон. Всички футболисти са здрави, всички сме готови освен Киро. Не сме фаворити във всеки един мач в тази група. Визията ни е да успеем да вкараме млади момчета от младежкия отбор, както Емо и Росен", каза Кирил Котев.

