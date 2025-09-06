Наказаха Жоан Мир след квалификацията в Каталуния

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще бъде преместен с три места назад на стартовата решетка за утрешната Гран При на Каталуния, след като беше наказан от комисарите след квалификацията на „Каталуния“.

Стюардите на MotoGP прецениха, че с движението си с ниска скорост върху идеалната линия пилотът на Хонда е блокира свой конкурент (Хорхе Мартин) в подхода за петия завой в първата фаза на квалификацията. Поради тази причина те санкционираха Мир с три места назад на стартовата решетка за утрешното състезание край Барселона.

⚠️ Joan Mir has been handed a 3-place grid penalty by the FIM #MotoGP Stewards ahead of Sunday, as he was observed to be riding slow online disturbing another rider #1 at Turn 5 in Q1 #CatalanGP 🏁 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2025

Това означава, че той ще започне дългото състезание на „Каталуния“ от 20-та позиция на стартовата решетка, а печеливши от неговата санкция ще бъдат Мартин, Алейш Еспаргаро и Алекс Ринс, които ще се изкачат с по едно място напред. Мир ще има правото да стартира днешния спринт от 17-а позиция, която той си заслужи със седмото си място в първата фаза на квалификацията.

