Наказаха Жоан Мир след квалификацията в Каталуния

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще бъде преместен с три места назад на стартовата решетка за утрешната Гран При на Каталуния, след като беше наказан от комисарите след квалификацията на „Каталуния“.
Стюардите на MotoGP прецениха, че с движението си с ниска скорост върху идеалната линия пилотът на Хонда е блокира свой конкурент (Хорхе Мартин) в подхода за петия завой в първата фаза на квалификацията. Поради тази причина те санкционираха Мир с три места назад на стартовата решетка за утрешното състезание край Барселона.
Това означава, че той ще започне дългото състезание на „Каталуния“ от 20-та позиция на стартовата решетка, а печеливши от неговата санкция ще бъдат Мартин, Алейш Еспаргаро и Алекс Ринс, които ще се изкачат с по едно място напред. Мир ще има правото да стартира днешния спринт от 17-а позиция, която той си заслужи със седмото си място в първата фаза на квалификацията.
