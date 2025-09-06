Доменикали: Във Формула 1 няма място за повече отбори

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали отхвърли възможността в световния шампионат да влезе още един нов отбор и тимовете да станат 12. Според италианеца, във Формула 1 „няма място“ за още отбори.

Кадилак ще дебютира през 2026 година във Формула 1, като това е резултат от дългогодишна битка, спечелена след оттеглянето на Майкъл Андрети и подкрепата, която декларира гигантът Дженерал Мотърс плюс гаранциите, че GM ще използва своя задвижваща система от 2029 година.

Догодина за първи път от 2016 година насам на стартовата решетка ще има 22 коли, като тогава се появи Хаас, а това се оказа последният сезон за Манър.

„Трябва да сме внимателни – заяви Доменикали на „Монца“. – Ние отбелязваме най-важното – във Формула 1 вече няма повече място, от логистична гледна точка сме на лимита на възможностите ни.

„Виждам, че има голям интерес от фондове и инвеститори, които искат да купуват отбори, тъй като цените им растат сериозно и с това се увеличава и финансовият интерес за инвестиции във Формула 1. Казвам го от първа ръка, тъй като получаваме много запитвания и знам, че същото се случва и с отборите.“

Доменикали се върна и на кандидатурата на Андрети, която беше одобрена от ФИА през октомври 2023, но след това беше отхвърлена от Формула 1 през януари 2024, тъй като хората, които ръководят спорта не вярваха, че тимът на Андрети ще е достатъчно конкурентен, въпреки подкрепата на GM.

„За нас (Либърти Медия) винаги е било много важно да има качествен проект, които да се развива в средносрочен и дългосрочен план – допълни Доменикали. – Оценката ни за проекта на Андрети беше негативна, не заради Андрети. Марио е легенда, икона и наш приятел. Просто не виждахме готовност за реализацията на проекта, което за нас е необходимо.

„Нещата се промениха, когато се включи Дженерал Мотърс. Видяхме сериозни инвестиции и 10-годишен план и вече виждаме прогрес.“

