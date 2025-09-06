Популярни
Баная: Не разбирам какво се случва

  • 6 сеп 2025 | 10:14
  • 349
  • 0

Въпреки че преди началото на уикенда в Каталуния Франческо Баная беше обнадежден, че вече е намерил решение за трудностите, които изпитва с мотора на Дукати от началото на сезона в MotoGP, италианецът записа най-слабия си петък за годината в Барселона.

Предимство за КТМ и в официалната тренировка в Каталуния
Той остана едва 21-ви в края на официалната тренировка на „Каталуния“, където в миналото се е представял изключително силно. Неговият пасив спрямо лидера Брад Биндър беше малко повече от секунда, а пред медиите Баная заяви, че той и екипът му вече не знаят какво да правят, за да решат трудностите, които той изпитва с усещането в предницата на Desmosedici GP25.

„По-зле и от „Балатон“. Не знам какво повече да кажа, честно, защото винаги става едно и също. Честно, аз съм на лимита, не знаем накъде да отидем. На „Балатон“ аз завърших уикенда с голяма увереност, бях щастлив, готов да дойда на писта, която в миналото е била добра за мен.

„Вместо това аз съм 21-ви между двама тестови пилоти, с цялото ми уважение, но аз трябва да съм в топ 5. Не можем да разберем какво трябва да направим. Ще трябва да направим подробен анализ и да решим какво ще пробваме утре.

„Никога няма да се предам, целта ми е отново да започна да карам силно. Не съм се предавал и в по-трудни ситуации, така че това няма да се случи и сега. Но честно, става все по-трудно да разберем какво трябва да направим, защото щом веднъж си изпробвал всичко, е трудно да разбереш какво не е наред.

„Определено има нещо, с което не можем да се справим от моята страна на гаража, защото от другата същият мотор е много бърз. С цялото си сърце се надявам да направим стъпка напред в събота, но мисля, че ще бъде много трудно“, заяви Баная пред Sky Italia след петъчните тренировки в Каталуния.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

