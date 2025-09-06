Популярни
  Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар

Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар

  6 сеп 2025 | 05:27
Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар

Джакомо Распадори потвърди, че „шамарите“ на Дженаро Гатузо не са били само метафорични, а съвсем буквални, за да извадят Италия от кризата. „Получих един по врата“, призна той по време на прсконференцията след победата на "адзурите" с 5:0 срещу Естония в квалификацията за Мондиал 2026.

Италия се развихри в дебюта на Гатузо
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

„Той ни удари истински шамари, аз получих един по врата. През тези дни той ни вдъхна много решителност и характер, защото сме талантливи играчи, просто трябва да покажем всичко на терена и да го докажем. Мисля, че днес изиграхме солиден мач от началото до края, тъй като не е лесно да вкараш пет гола на такъв отбор. Трябва да вярваме, че сме на прав път, за да продължим напред“, призна Распадори.

Гатузо беше назначен именно защото беше част от отбора, спечелил Световното първенство през 2006 г., както и заради сърцатото му отношение към играта. "Скуадрата" не се е класирала на Монадиал от 2014 г., а сега надеждите върху Гатузо са големи, като Распадори сподели за вдъхновението, което е почерпил от новия селекционер.

Гатузо: Преживяхме няколко шамара през годините
Гатузо: Преживяхме няколко шамара през годините

„Имах късмета да го гледам как играе, така че разпознавам всичко в начина, по който се движи на тренировките сега, в начина, по който говори с нас както като група, така и индивидуално. Той показва колко е важна фланелката на „адзурите“ и какво представляваме ние. Справихме се добре, като възприехме това бързо и се подготвихме по най-добрия начин, сега трябва да продължим така“

