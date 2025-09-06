Гатузо: Преживяхме няколко шамара през годините

Дженаро Гатузо коментира, че Италия трябва да преоткрие борбения си дух след успеха с 5:0 срещу тима на Естония в срещата от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мескико. Това бе първи мач за новия селекционер начело на "скуадрата", която от 2014 година не е играла на Световни футболни финали.

„Страхувах се, че при 0:0 на почивката отборът щеше да бъде напрегнат след подновяването на играта, но вместо това те запазиха същото отношение. Момчетата се справиха наистина добре“, каза Гатузо.

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Новият селекционер опита различен подход в националния отбор. Това беше радикална промяна спрямо ерата на Лучано Спалети, като отборът заигра в схема 4-2-3-1 с Кийн, Ретеги, Матия Дзакани и Матео Политано като титуляри.

„Знаехме, че трябва да поемем някои рискове, оставяйки ситуации един на един при контраатаки, тъй като имахме толкова много нападатели на терена. Беше важно да разиграваме топката по фланговете, да атакуваме техните коридори и нямахме късмет да не отбележим по-рано. Поздравявам момчетата, защото в продължение на три дни имахме невероятна атмосфера на тренировките“, каза още Гатузо.

Това беше първият път, в който Кийн и Ретеги започнаха заедно като титуляри за Италия.

„Можеш да правиш това понякога, в други ситуации не, но ние го преценихме и решихме да поемем риска. Отборът се справи добре с крайните защитници, които се включваха напред и комбинираха с нападателите. Естествено е, че когато нивото на съперника се повиши, ние също трябва да бъдем по-внимателни и концентрирани“, добави селекционерът.

Преди началото на двубоя Гатузо беше споделил, че няма да има време да се вълнува за дебюта си, но по време на изпълнението на националния химн показа такава страст, за която някои споделиха, че им е напомнило на начина, по който се вълнуваше при спечелването на световната титла през 2006 г.

„Наистина се развълнувах по време на химна. Реших да оставя играчите сами по време на загрявката и да напусна терена, защото им говорих толкова много през последните няколко дни, че сигурно съм им досадил. Има голямо напрежение, усещам го, това е нормално, но се опитвам да го изживея по позитивен начин. Щастлив съм, че от първия ден, в който аз и моят щаб пристигнахме, атмосферата е прекрасна“, сподели Гатузо.

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Гатузо беше попитан и какъв образ ще изникне в съзнанието му, когато заспи след края на тази вълнуваща вечер.

„Прегръдката с моите асистенти, тъй като сме заедно цял живот. Имахме няколко трудности, но това е спортно страдание, а не истинско. Преживяхме няколко шамара през годините, празнували сме също, така че прегръдките с Джиджи Буфон и Лео Бонучи също бяха специални“, каза младият селекционер.

На пресконференцията треньорът отправи и специално посвещение към семейството си, част от което бе на трибуните на стадиона в Бергамо, където се изигра квалификацията.

„Чувах гласа на майка ми от балкона, докато играех на улицата. Посвещавам това и на съпругата си, защото тя ме търпи от 1997 г., това са 28 години заедно. Знам на какво съм я подложил през всичките тези години, така че посвещението е за нея и нашите деца. Те ме правят истински щастлив“, уточни Гатузо.

Италия все още изостава от лидера в групата Норвегия, който има стопроцентов актив от 12 точки след четири изиграни мача. Следващият им съперник Израел също затвърди второто си място с победата с 4:0 като гост на Молдова тази вечер. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на неутрален терен в Дебрецен, Унгария, в понеделник вечер. Мачът срещу Израел е най-малкото неудобен в този момент, особено след призивите те да бъдат отстранени от УЕФА и ФИФА заради ситуацията в Газа.

„Аз съм човек на мира и е ужасно да виждаш цивилни и деца да преминават през това. Просто нямаме късмет, че Израел е в нашата група, не можем да направим много по въпроса. Това, което виждаме, е болезнено, това е всичко, което мога да кажа“, завърши Гатузо.