Никола Илиев: Искахме да премажем противника

  • 5 сеп 2025 | 21:37
  • 646
  • 0

Капитанът на младежкия национален отбор Никола Илиев бе доволен от победата с 3:0 над Гибралтар в началото на квалификациите за Евро 2027. Играчът на Ботев заяви, че целта е била да “премажем” противника с колкото се може повече попадения.

Успешен старт на европейските квалификации за България U21
Успешен старт на европейските квалификации за България U21

“Много сме радостни, че успяхме да вземем трите точки. През първото полувреме играхме много добре, но през второто паднаха оборотите. Това ще го говорим в отбора. Целта ни бе да премажем противника и да вкараме колкото се може повече голове. Сега ни чака мач с Азербайджан и трябва да вземем и там три точки. Имаме потенциал да се класираме за Европейското. Всеки дава максимума и се надяваме да се класираме”, каза Илиев.

