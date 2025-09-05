Популярни
Грузия – България идва, а с него и шансът ти за чисто нов 65'' 4K телевизор!

  • 5 сеп 2025 | 14:54
  • 520
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Грузия - България

На 7 септември "лъвовете" гостуват в Тбилиси за важен двубой от световните квалификации, а Sportal.bg дава още една причина да следим с вълнение. С безплатната мач игра в "Домът на феновете" един късметлия може да спечели 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

Ще успее ли България да се прибере с трите точки?

Дайте своите прогнози за изхода от срещата – познайте правилно шест ключови момента и може да спечелите голямата награда. Време е да прогнозирате и да гледате големия футбол на още по-голям екран!

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.

