Голямата класа на Испания си каза думата, "Ла Фурия Роха" се наложи с лекота над България - на живо след 0:3
  Грузинците ще бъдат без селекционера си срещу България

Грузинците ще бъдат без селекционера си срещу България

  4 сеп 2025 | 23:26
  • 283
  • 0
Грузинците ще бъдат без селекционера си срещу България
Слушай на живо: Грузия - България

Селекционерът на грузинския национален отбор Вили Саньол няма да бъде край тъчлинията в предстоящия след три дни двубой с България от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Френският специалист ще изтърпи наказание, след като получи червен картон от съдията Давиде Маса при домакинството срещу Турция, загубено от неговия тим с 2:3.

Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси
Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси

Мачът в Тбилиси е на 7 септември (неделя) от 16:00 часа.

Снимки: Imago

