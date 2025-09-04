Грузинците ще бъдат без селекционера си срещу България

Селекционерът на грузинския национален отбор Вили Саньол няма да бъде край тъчлинията в предстоящия след три дни двубой с България от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Френският специалист ще изтърпи наказание, след като получи червен картон от съдията Давиде Маса при домакинството срещу Турция, загубено от неговия тим с 2:3.

Мачът в Тбилиси е на 7 септември (неделя) от 16:00 часа.

Снимки: Imago