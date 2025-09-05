Съдия от Швеция ще свири Грузия - България

Слушай на живо: Грузия - България

Елитният шведски арбитър Глен Нюберг беше изпратен от Съдийската комисия на УЕФА за втората Световна квалификация на България в група Е - гостуването на Грузия в неделя, 7 септември, от 16:00 часа. Вчера битките в този поток започнаха, като България отстъпи с 0:3 на Испания, а Грузия претърпя поражение с 2:3 от Турция.

Помощници на Нюберг ще бъдат Махбод Беиги и Даниел Юнг, а четвърти съдия е Адам Ладебек, като всички от асистентите на терена също са шведи. И тъй като в първенството на Швеция системата за видеопомощ (ВАР) не се използва, УЕФА изпрати рефери от Нидерландия за тази функция. Главен ВАР-арбитър ще бъде Пол ван Букел, а асистент-ВАР-съдия е Ервин Бланк.

България се бори, но Испания е от друга галактика

Ласло Вагнер от Унгария ще бъде съдийски наблюдател на стадион Борис Пайчадзе в Тбилиси, а дежурен делегат на УЕФА – Мирослав Ришка от Полша.

Турция надви Грузия в голово шоу преди гостуването на България в Тбилиси

36-годишният Нюберг ръководи мачове от 2008 година, а от 2016 г. е съдия на ФИФА. Три пъти е избиран за номер 1 в страната си, за последно през 2023 година. Член на категория Елит на УЕФА, а връх в кариерата му е финалът в Лигата на конференциите между Олимпиакос и Фиорентина, мачовете на Евро 2024, както и срещи от олимпийския футболен турнир в Париж миналото лято.

Следвай ни:

Снимки: Imago