Десислав Дяков: Добро представяне и победа

Утре, едноименния тим на Аксаково приема СКФ Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Показаното в Тервел от младите ни футболисти потвърждава, че отборът има потенциал и работим в правилната посока. Да, знаем, че пътя е дълъг, а ние сме още в началото му. Жалко само, че губим мач срещу силен противник, заради странични фактори, които нямат допирателна точка с играта. Дано да е било само инцидент, а не да се превърне в тенденция. Продължаваме напред. Без значение, домакин или гост, за неопитните ни момчета всеки мач е сериозно изпитание. В предстоящия ще търсим същото, което и другите срещи – добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Десислав Дяков, пом.треньор на Аксаково.