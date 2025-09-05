Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  Десислав Дяков: Добро представяне и победа

Десислав Дяков: Добро представяне и победа

  • 5 сеп 2025 | 13:32
  • 254
  • 0
Десислав Дяков: Добро представяне и победа

Утре, едноименния тим на Аксаково приема СКФ Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Показаното в Тервел от младите ни футболисти потвърждава, че отборът има потенциал и работим в правилната посока. Да, знаем, че пътя е дълъг, а ние сме още в началото му. Жалко само, че губим мач срещу силен противник, заради странични фактори, които нямат допирателна точка с играта. Дано да е било само инцидент, а не да се превърне в тенденция. Продължаваме напред. Без значение, домакин или гост, за неопитните ни момчета всеки мач е сериозно изпитание. В предстоящия ще търсим същото, което и другите срещи – добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Десислав Дяков, пом.треньор на Аксаково.

