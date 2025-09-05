Тодор Киселичков за мача със Загорец

Популярни
  • 5 сеп 2025 | 12:51
Утре Нефтохимик (Бургас) приема Загорец (Нова Загора) в Българово. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата за купата на България над силен отбор като Несебър внесе увереност у младите ни футболисти. Процесите при нас следват естествения си ход. Има проблясъци и снишаване. Тези амплитуди са очаквани при младите. С времето ще дойде и постоянството. Паралелно с това, сме поставяни и на изпитания. Предстоящото е срещу борбен и агресивен съперник. Не се оплакваме, нито се притесняваме. Просто трябва да излезем и да изиграем с пълно себераздаване, но и с разум 90-те минути. Ще играем вече на нашия стадион. Ще се борим за победата. Феновете ни подкрепят и ние трябва да направим възможното да ги радваме“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

Снимка: ФК Нефтохимик Бургас 1962 - фейсбук

