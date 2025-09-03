Популярни
В Несебър, Нефтохимик елиминира домакините за купа БГ след дузпи

  3 сеп 2025
В Несебър, Нефтохимик елиминира домакините за купа БГ след дузпи

Нефтохимик (Бургас) победи в Несебър, едноименния тим с 5:4 след изпълнения на дузпи, във финала на Област Бургас от турнира за купата на България. Съперниците си вкараха по един гол в 90-те минути. Гостите доиграха последните секунди от тях с намален състав. Христо Георгиев даде преднина на Несебър, след началния четвърт час. Венцислав Славов изравни в 70-ата минута. В 85-ата минута, Кристиян Илчев от гостите спря с нарушение Максимилян Симеонов. Първият беше отстранен с червен картон. Потърпевшият пък уцели гредата след изпълнението си на фаула. При дузпите, футболистите на Нефтохимик вкараха четири пъти, а тези на Несебър – три.

