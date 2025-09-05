Иван Редовски: В тежка ситуация сме

Утре Балкан (Ботевград) гостува на Витоша (Бистрица). Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

„Изпаднахме в доста тежка ситуация. Имаме и кадрови проблеми. Съперникът пък е на другата крайност. Не сме отписали мача. Нуждаем се от точки. Ще направим всичко по силите си да увеличим актива си. За да изпълним целта обаче, трябва да вкарваме голове от многото положения, които създаваме пред противниковата врата. На лице са предпоставки за интересен двубой“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и треньор на ботевградчани.