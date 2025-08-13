Рилски спортист излъга Балкан (Ботевград) за купата на България

Рилски спортист (Самоков) елиминира гостуващия му Балкан (Ботевград) с 1:0 в полуфинал на Област София от турнира за купата на България. Емре Дрянов реализира единственото попадение. Стори го в 9-ата минута, когато съотборник проби отдясно, подаде и от малък ъгъл, Дрянов насочи топката в мрежата. Ботевградчани също имаха шансове за попадение. Калоян Бонев вкара в 35-ата минута, но съдията не зачете гола, отсъждайки засада. Футболистите на Балкан владееха инициативата след почивката, но това не промени негативния за тях резултат.