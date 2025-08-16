Струмска слава громи за три от три

Популярни
  • 16 авг 2025 | 22:06
  • 214
  • 0
Струмска слава (Радомир) разгроми у дома Балкан (Ботевград) с 5:0 и остана на върха в класирането с пълен актив. Срещата е от третия кръг на Югозападната Трета лига. Денислав Мицаков даде тон за хубавата победа с гол в 12-ата минута, след центриране на Александър Аспарухов. Домакините продължиха да налитат от всички страни към противниковата врата. След още толкова време, Аспарухов вкара от фаул. Той се разписа и от дузпа, до края на първото полувреме. След почивката, гостите започнаха по-активно. Капитанът им Павел Петков веднъж затрудни вратаря на Славата Йордан Димитров. Димитър Владимиров реализира четвъртото попадение в средата на втората част. Юношата Емилиян Петров пък тресна гредата на ботевградчани. После, той коригира мерника си и вкара първия си гол за родния си тим.

Снимка: ФК Струмска Слава Радомир – фейсбук

