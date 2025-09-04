Верстапен с изненадващо признание за тазгодишната кола на Ред Бул

Въпреки всички трудности, които изпитва с поведението на RB21 от началото на сезона, Макс Верстапен призна, че се чувства по-комфортно зад волана на тазгодишния автомобил на Ред Бул спрямо миналогодишния.

В първите 15 кръга за кампанията четирикратният световен шампион спечели само две победи, триумфирайки на „Сузука“ и „Имола“. За сравнение за същия период през 2024 година той имаше седем победи и водеше комфортно в генералното класиране с аванс от 70 точки спрямо Ландо Норис, докато сега изостава със 104 от лидера Оскар Пиастри.

„Различно е, тази година нямам тези големи проблеми с липсата на стабилност. Но, разбира се, ние не сме толкова силни, колкото ни се иска. Аз бих искал да съм по-бърз, но колата не ми го позволява. Не е ужасна за каране.



„Такъв е животът. Някой е свършил по-добра работа от нас. Просто не е толкова лесно, защото, ако беше, всички щяха да са във Формула 1. Спортът е много сложен и малките детайли правят големи разлики. Но не е толкова зле, не е като да сме последни.



„Все още заемам третото място в шампионата. Имам победи, но нашите стандарти са много високи и ние сме тук, за да печелим, а не да сме втори или трети. Понякога усещането не е добро. Искаме ли да сме по-добри? Всеки иска това в този отбор. Никой не обича да губи, но, за съжаление, няма как да насилим ситуацията. Трябва да работим заедно, за да разберем проблема.



„Правим това, но никога не сме доволни. Дори и през 2023, когато спечелихме почти всички състезания, имаше неща, които искахме да подобрим. Но, за съжаление, в момента някой се справя по-добре от нас. Трябва да приемем този факт“, заяви Верстапен.

