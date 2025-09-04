Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Талант на Левски преподписа със "сините" и отиде под наем във Втора лига

Талант на Левски преподписа със "сините" и отиде под наем във Втора лига

  • 4 сеп 2025 | 16:26
  • 917
  • 0
Талант на Левски преподписа със "сините" и отиде под наем във Втора лига
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Защитникът Виктор Любенов удължи договора си с Левски до лятото на 2027 година, информираха от "Герена". Роден на 16 август 2006 година, Виктор има 3 мача за представителния отбор на "сините".

Дебютира на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост над Дунав (Русе) в 1/16-финал за Купата на България.

Хебър се подсили с трима нови, единият идва под наем от Левски
Хебър се подсили с трима нови, единият идва под наем от Левски

Юношата на клуба записа 23 мача за втория състав на Левски през сезон 2024/25, а от началото на настоящата кампания в Югозападната Трета лига има 3 мача за Левски II. През есенния дял на сезон 2025/26 Любенов ще играе под наем в Хебър (Пазарджик).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

  • 4 сеп 2025 | 16:01
  • 439
  • 0
Валери Свиленов за гостуването в Симитли

Валери Свиленов за гостуването в Симитли

  • 4 сеп 2025 | 15:54
  • 372
  • 0
Бултрасите скочиха на БФС

Бултрасите скочиха на БФС

  • 4 сеп 2025 | 14:18
  • 1130
  • 0
"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

  • 4 сеп 2025 | 13:23
  • 12338
  • 61
Контузии в Черноморец (Балчик)

Контузии в Черноморец (Балчик)

  • 4 сеп 2025 | 13:13
  • 467
  • 0
Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

  • 4 сеп 2025 | 12:51
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 40175
  • 118
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 5070
  • 0
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 30734
  • 86
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 13014
  • 4
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 16133
  • 7
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 6223
  • 1