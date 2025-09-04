Талант на Левски преподписа със "сините" и отиде под наем във Втора лига

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Защитникът Виктор Любенов удължи договора си с Левски до лятото на 2027 година, информираха от "Герена". Роден на 16 август 2006 година, Виктор има 3 мача за представителния отбор на "сините".

Дебютира на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост над Дунав (Русе) в 1/16-финал за Купата на България.

Хебър се подсили с трима нови, единият идва под наем от Левски

Юношата на клуба записа 23 мача за втория състав на Левски през сезон 2024/25, а от началото на настоящата кампания в Югозападната Трета лига има 3 мача за Левски II. През есенния дял на сезон 2025/26 Любенов ще играе под наем в Хебър (Пазарджик).