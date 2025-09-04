Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

  • 4 сеп 2025 | 09:57
  • 291
  • 0
САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

Съставът на САЩ за Световното първенство по лека атлетика в Токио 25 беше обявен, като в него влизат всичките седем атлети, спечелили индивидуални титли през 2023 г.

Спринтьорите Ноа Лайлс и Ша'Кари Ричардсън, Грант Холоуей (110 м/пр), гюлетласкачите Райън Краузър и Чейс Джаксън, Кейти Муун (овчарски скок) и дискохвъргачката Лаулауга Таусага ще се възползват от своите "уайлд кард“ квоти като защитаващи титлите си шампиони.

"Уайлд кард“ са спечелили и шампионите от Диамантената лига Джакъри Патерсън на 400 м, Кордел Тинч на 110 м с препятствия и Британи Браун на 200 м. Тези квоти означават, че САЩ ще могат да изпратят до четирима атлети в съответните дисциплини.

Сред другите изявени имена са олимпийските шампиони Коул Хокър, който ще участва на 1500 м и на 5000 м, Рай Бенджамин на 400 м с препятствия, Масай Ръсел на 100 м с препятствия, Сидни Маклафлин-Леврон, която в Токио ще се състезава в гладкото бягане на 400 м, и олимпийската шампионка в скока на дължина Тара Дейвис-Удхол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

