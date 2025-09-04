Струмска слава победи Металург за Купата на АФЛ

Победа с 4:0 постигна отбора на Струмска слава в среща от първия кръг на турнира за Купата на Аматьорската Футболна Лига. На стадиона в пернишкия квартал Изток, "Славата" започна мача по-уверено. Първата възможност се откри пред Алекс Дамянов който стреля опасно, след като получи хубав пас от Дани Начев.



Все пак гол падна, а негов автор беше Емилиян Петров, който след самостоятелен пробив и добре насочен удар откри резултата - 1:0 за "Славата". Скоро след като резултата бе открит, Денислав Мицаков удвои преднината ни за 2:0 след силен удар от около 35 метра. Полувремето завърши с още един гол за Струмска слава, до който се стигна след центриране от ъглов удар и добра реакция на Димитър Митов, който с глава покачи на 3:0. Двата отбора се оттеглиха на почивка при този резултат.

На полувремето Стефан Гошев направи четири смени, като в игра влязоха опитните Костов и Мариянов, а също и Любомир Тодоров и Милен Войнов.



През втората част момчетата на Стефан Гошев вдигнаха още оборотите и това даде резултат. Появилият се в игра преди края на първото полувреме Александър Аспарухов направи резултата 4:0, след удар извън наказателното поле.

Атаките пред вратата на Металург продължаваха, а в една по интересна се стигна до хубаво центриране на Милен Войнов за Аспарухов, като след силния удар с глава на последния, вратарят на домакините с усилия и помощ от гредата спаси.



В края на срещата Борислав Никифоров с удар извън наказателното поле се опита да затрудни вратаря на "Славата", но Димитров бе на мястото си. До края на срещата интересни ситуации нямаше и резултата остана непроменен.



Следващата среща на Славата е гостуване на коравия отбор на ОФК Костинброд, които са новаци в групата, но са с много добър домакински актив - две победи от два мача.