Рилски спортист взе дербито със Струмска слава

Струмска слава претърпя загуба с 1:4 като гост на отбора на Рилски спортист. Срещата бе от 4-ия кръг на Югозападната Трета лига, като преди този мач и двата отбора бяха без загуба.

На перфектния терен на стадион "Искър" в град Самоков, двата отбора започнаха доста търпеливо, стремейки се да задържат топката, без да допускат опасни ситуации пред двете врати.



Домакините от Самоков откриха резултата в 12-ата минута на срещата, когато Емре Дрянов напредна в половината на "Славата" и със силен удар откри резултата. След гола в средата на полувремето домакините записаха на сметката си още една ситуация, при която Тома Ушагелов направи хубав рейд, който завърши с удар в ръцете на Симеон Симеонов.



Георги Янев стреля силно от дистанция, но Драгомир Петков бе на мястото си.

Отборът на Рилски Спортист удари за втори път в края на полувремето, когато след една дълга топка над защита, Георги Божилов се отскубна от защитата на Струмска Слава и простреля Симеонов за 2:0. Макар и губещи с два гола, играчите на Славата продължиха да търсят отбелязването на гол, и при едно балонно центриране в наказателното поле на домакините Любомир Тодоров стреля с глава, но топката излезе в аут.



На полувремето Стефан Гошев направи три промени в опит да внесе промяна в играта на "Славата", като в игра влязоха Димитър Савов, Чавдар Христов и Алекс Дамянов.

Втората част започна с опит за натиск на "радомирци", докато домакините предвид добрия резултат за тях опитваха да играят на контраатака. След едно хубаво центриране в наказателното поле на "Славата" и последвал удар с глава на Виктор Генев, вратарят Симеон Симеонов спаси. Дейвид Джоров от свободен удар центрира остро в наказателното поле на домакините, и при опит да изчисти топката, играч на Рилски спортист за малко да си отбележи ефектен автогол. Отборът от Самоков пропиля доста добра възможност за трети гол след грешка на "радомирци" в средата на терена, при която Георги Божилов напредна с топката и останал сам срещу Симеонов върна успоредно на голлинията за Тома Ушагелов, който необезпокояван стреля над опразнената врата. Все пак домакините отбелязаха трети гол, негов автор стана Калоян Доковски след добре насочен удар в долния десен ъгъл на Симеонов. Скоро след този гол домакините ликуваха отново. Георги Божилов навлезе от десния фланг навътре и стреля с левия крак, за да покачи на 4:0 за Рилски спортист.

Отборът на Струмска слава все пак отбеляза почетен гол. До него се стигна след добър пробив на Алекс Дамянов по левия фланг на атаката на "Славата", и последвал хубав пас за Чавдар Христов, който от близка дистанция отбеляза за крайното - Рилски спортист - Струмска слава 4:1 .



Следващата среща за момчетата ръководени от Стефан Гошев е домакинство на Витоша (Бистрица) в идната събота - 30.08 от 18:00 часа