Струмска слава привлече Дани Начев

Струмска слава обяви, че полузащитникът Даниел Начев се присъединява към отбора. За последно халфът се подвизаваше в Спартак (Варна), където записа 75 мача с 11 гола и 11 асистенции. Начев е юноша на Левски.

Ето какво пишат от Струмска слава:

Време за мач, но и за нов играч!

Добре дошъл, Даниел Начев

В навечерието на срещата с Витоша (Бистрица), имаме удоволствието да ви представим новото попълнение на Струмска Слава - Даниел Начев!

Дани е добре познато име за футболна България, като в Радомир идва от отбора на Спартак (Варна). За "варненци" записва 75 мача, отбелязва 11 гола и прави 11 асистенции на ниво Efbet Лига и Втора Лига. Бил е част и от първия отбор на Левски София, като в юношеските си години е смятан за един от най талантливите млади играчи!

21-годишният офанзивен полузащитник е юноша на Септември София и Левски София, като има и кратък период в школата на Ботев Пловдив. Бил е капитан в отборите на U17 и U19 на Левски.

Бил е част от юношеския национален отбор на България U17, за когото изиграва 8 мача и отбелязва 3 гола.

Добре дошъл в Радомир, Дани! Късмет и много успехи с фланелката на "Славата"!