  • 31 авг 2025 | 09:15
Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

Струмска слава и Витоша (Бистрица) завършиха при резултат 2:2 в среща от 5-ия кръг от Югозападна Трета лига.

Първата ситуация за отбора на Струмска слава се откри пред Милен Войнов, който получи хубав пас от в коридор от Георги Янев, но ударът му бе слаб. Бившият футболист на "Славата " Цветомир Вачев опита късмета си, но Йордан Димитров изби, топката попадна в Кирил Янакиев, който стреля мигновенно, но Димитров отново спаси.

При една атака за домакините топката стигна до Любомир Тодоров който добре я обработи и с хубав удар успя да прехвърли опитния вратар на гостите Валентин Галев за 1:0. Двата отбора се оттеглиха на почивка при този резултат. На полувремето Стефан Гошев пусна в игра новото попълнение на "Славата" Дани Начев.

До изравняване на резултата се стигна в 52-ата минута, когато след центриране Румен Гьонов стреля и направи резултата 1:1. Скоро след първия гол, гостите отбелязаха и втори. Негов автор стана опитният Деян Христов, след като бе оставен сам в наказателното поле и отбеляза за 1:2. 

Джоров все пак отбеляза гола за 2:2. До него се стигна в 69-ата минута след центриране на Аспарухов от свободен удар и в създалото се разбъркване в наказателното поле на гостите, Дейвид Джоров се оказа най-съобразителен и се разписа, за да оформи крайния резултат.

