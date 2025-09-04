Джокович за дуела с Алкарас: Ще изляза с увереност и вяра в победата, а ако спечели – ще му стисна ръката!

Новак Джокович се класира за полуфиналите на US Open, последния за сезона турнир от Големия шлем, след като преди ден победи Тейлър Фриц в четири сета пред препълнения стадион "Артър Аш". Това беше 11-та победа за сърбина срещу американеца в също толкова мачове. След нощ, в която със сигурност не е заспал рано, Джокович реши да не тренира в сряда в комплекса в Куинс, а да се върне там в четвъртък, ден преди полуфинала срещу Карлос Алкарас.

За разлика от предишните си два мача срещу Нори и Щруф, Новак Джокович не потърси помощ от физиотерапевт заради контузия в гърба, но на пресконференцията след триумфа над Фриц подчерта, че ще използва двата почивни дни преди всичко за възстановяване.

"Ще се съсредоточа върху възстановяването. Ще прекарам малко време и сред природата, за да мога да се подготвя за мача с Карлос", заяви Новак Джокович

Джокович пречупи Фриц след здрава битка

Алкарас играе страхотно в Ню Йорк, безпроблемно стигна до полуфиналите и е един от двамата основни претенденти за титлата на US Open. Въпреки това последните две срещи помежду им - на финала на Олимпийските игри в Париж 2024 и на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, бяха спечелени от 38-годишния Джокович. Сърбинът и испанецът досега са изиграли осем двубоя, като Ноле води в преките сблъсъци с 5:3.

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

"Той играе страхотно, всички видяха това, но аз няма да изляза на корта, развявайки бяло знаме. Ще изляза с увереност и вяра, че ще победим. Все пак, ако той победи, ще му стисна ръката и ще продължа напред", каза Ноле пред сръбските медии.