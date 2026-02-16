Александър Донски допусна загуба в квалификациите за "Чаланджър"-а в Ню Делхи

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски отстъпи пред водача в схемата на пресявките Денис Евсеев (Казахстан) с 6:4, 4:6, 1:6 за час и 43 минути.

Българинът спечели първия сет, в който направи два пробива, но в следващите две части не удържа подаването си пет пъти и загуби двубоя.

На двойки Донски и Сидхант Бантия (Индия) са поставени под номер 1 и първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

Друг българин Димитър Кузманов ще стартира от основната схема с двубой срещу Филип Секулич (Австралия). При дуетите той ще си партнира с Денис Евсеев (Казахстан).