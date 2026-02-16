Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски допусна загуба в квалификациите за "Чаланджър"-а в Ню Делхи

Александър Донски допусна загуба в квалификациите за "Чаланджър"-а в Ню Делхи

  • 16 фев 2026 | 11:37
  • 211
  • 0
Александър Донски допусна загуба в квалификациите за "Чаланджър"-а в Ню Делхи

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски отстъпи пред водача в схемата на пресявките Денис Евсеев (Казахстан) с 6:4, 4:6, 1:6 за час и 43 минути.

Българинът спечели първия сет, в който направи два пробива, но в следващите две части не удържа подаването си пет пъти и загуби двубоя.

На двойки Донски и Сидхант Бантия (Индия) са поставени под номер 1 и първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

Друг българин Димитър Кузманов ще стартира от основната схема с двубой срещу Филип Секулич (Австралия). При дуетите той ще си партнира с Денис Евсеев (Казахстан).

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

  • 16 фев 2026 | 09:45
  • 4772
  • 3
Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

  • 16 фев 2026 | 09:29
  • 570
  • 1
Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

  • 16 фев 2026 | 09:19
  • 1559
  • 0
Серундоло след триумфа в Буенос Айрес: Изиграх един от най-добрите си мачове

Серундоло след триумфа в Буенос Айрес: Изиграх един от най-добрите си мачове

  • 16 фев 2026 | 02:47
  • 1011
  • 0
Серундоло спечели турнира в Буенос Айрес

Серундоло спечели турнира в Буенос Айрес

  • 16 фев 2026 | 02:38
  • 1128
  • 0
Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

  • 15 фев 2026 | 20:30
  • 1104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 21026
  • 35
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 8623
  • 9
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 3323
  • 23
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 14610
  • 17
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 5600
  • 3
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3917
  • 5