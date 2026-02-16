Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Карлос Алкарас: Все още имам слабости

Карлос Алкарас: Все още имам слабости

  • 16 фев 2026 | 11:48
  • 611
  • 0
Карлос Алкарас: Все още имам слабости

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас смята, че все още има слабости в играта си, дори след като завърши своя кариерен Голям шлем на 22-годишна възраст.

Испанецът стана най-младият състезател, който постига това, с победата си срещу Новак Джокович на финала на Откритото първенство на Австралия по-рано през месеца.

Преди старта на участието си в Доха, Катар, където ще играят както големият му съперник Яник Синер, така и редица други високопрофилни играчи, Алкарас заяви, че е фокусиран единствено върху това да се подобрява.

„Очевидно мога да видя, че съм имал доста успехи до момента и съм спечелил най-големите турнири в света. Обаче виждам своите слабости. Много играчи се опитват да ме настигнат и ми изучават играта, за да се опитат да ме победят“, заяви Карлос Алкарас, цитиран от агенция Ройтерс.

„Трябва да бъда готов за това и да знам какво ми е нивото, какъв тенис играя. Трябва да се поставя в техния ум и да помисля какво биха направили срещу мен. Това имам предвид като кажа, че трябва да подобря някои неща. Очевидно не мога да изоставам в това отношение, трябва да продължавам напред“, добави испанецът.

Алкарас ще започне участието си в катарската столица срещу Артюр Риндеркнеш (Франция), когото е побеждавал и в четирите предишни срещи между двамата. Въпреки това световният номер едно не възнамерява да подцени никой свой опонент.

„Знам колко труден е всеки мач. Винаги е различно, ние сме тотално различни играчи. Мисля, че този жребий е много труден за турнир от сериите АТР 500. Така че ще подходя към всеки мач индивидуално и да видим докъде ще стигна“, обясни той.

Турнирът в Доха започва днес, а двубоят на Алкарас срещу Риндеркнех ще се изиграе в утрешния ден.

