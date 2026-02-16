Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева записа ново рекордно класиране

Елизара Янева записа ново рекордно класиране

  • 16 фев 2026 | 10:41
  • 356
  • 0
Елизара Янева записа ново рекордно класиране

Втората ракета на България при жените Елизара Янева достигна нов връх в кариерата си по отношение на класирането си в световната ранглиста на WТА. 18-годишната тенисистка, която е с най-много победи от началото на годината в турнирите от ITF, се изкачи с пет места и вече е 228-а с актив от 303 точки.

Виктория Томова, която за последно участва в турнира от сериите WТА 125 в Оейраш, Португалия, но не успя да прескочи първия кръг, остава на 153-то място с актив от 465 точки.

Лиа Каратанчева падна с три позиции до №297 с 221 пункта на сметката й.

В челото първата позиция запази Арина Сабаленка с 10 870 точки, а 19-годишната канадка Виктория Мбоко за пръв път влезе в топ 10, нареждайки се десета с 3246 точки.

В класирането на двойки белгийката Елизе Мертенс е първа с 8483 точки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

  • 16 фев 2026 | 09:45
  • 2574
  • 0
Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

  • 16 фев 2026 | 09:29
  • 462
  • 1
Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

  • 16 фев 2026 | 09:19
  • 1149
  • 0
Серундоло след триумфа в Буенос Айрес: Изиграх един от най-добрите си мачове

Серундоло след триумфа в Буенос Айрес: Изиграх един от най-добрите си мачове

  • 16 фев 2026 | 02:47
  • 982
  • 0
Серундоло спечели турнира в Буенос Айрес

Серундоло спечели турнира в Буенос Айрес

  • 16 фев 2026 | 02:38
  • 1096
  • 0
Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

  • 15 фев 2026 | 20:30
  • 1072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Силен снеговалеж на мъжкия слалом, Алберт Попов и много фаворити отпаднаха

Силен снеговалеж на мъжкия слалом, Алберт Попов и много фаворити отпаднаха

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 14621
  • 9
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 5859
  • 8
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 71
  • 0
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 11750
  • 12
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 4689
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3135
  • 2