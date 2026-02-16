Елизара Янева записа ново рекордно класиране

Втората ракета на България при жените Елизара Янева достигна нов връх в кариерата си по отношение на класирането си в световната ранглиста на WТА. 18-годишната тенисистка, която е с най-много победи от началото на годината в турнирите от ITF, се изкачи с пет места и вече е 228-а с актив от 303 точки.

Виктория Томова, която за последно участва в турнира от сериите WТА 125 в Оейраш, Португалия, но не успя да прескочи първия кръг, остава на 153-то място с актив от 465 точки.

Лиа Каратанчева падна с три позиции до №297 с 221 пункта на сметката й.

В челото първата позиция запази Арина Сабаленка с 10 870 точки, а 19-годишната канадка Виктория Мбоко за пръв път влезе в топ 10, нареждайки се десета с 3246 точки.

В класирането на двойки белгийката Елизе Мертенс е първа с 8483 точки.