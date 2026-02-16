Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

  • 16 фев 2026 | 09:45
  • 188
  • 0
Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Григор Димитров се изкачи с едно място в световната ранглиста на АТР. 34-годишният хасковлия е 42-ри в класацията с актив от 1105 точки.

Втората ракета на България Димитър Кузманов направи крачка назад и е под №265 с 202 пункта на сметката му. Отстъпления бележат още Пьотр Нестеров, който е №487 (-2) с 89 точки, Илиян Радулов - №516 (-4) с 59 и Александър Донски - №682 (-2) с 49 точки.

Освен Григор само още един български тенисист сред първите 1000 отбелязва напредък. Това е Динко Динев, който се изкачи с пет места до №716 с актив от 45 точки.

В челната петица няма промени. №1 в света остава Карлос Алкарас, следван от Яник Синев, Новак Джокович, Александър Зверев и Лоренцо Мусети. Във втората половина от топ 10 обаче има размествания. Шампионът от Ротердам Алекс Де Минор изпревари Феликс Оже-Алиасим и Тейлър Фриц и вече е на шеста позиция.

